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Çaycuma'da "Meyvecilik" kursu düzenlendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçeye bağlı Karapınar beldesinde, "Meyvecilik" kursu düzenlendi.

22.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:10Çaycuma'da
'ın ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçeye bağlı beldesinde, "Meyvecilik" kursu düzenlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, yaptığı yazılı açıklamada, Karapınar beldesi Durmuşlar Mahallesi'nde yapılan kursa 25 kişinin katıldığını belirtti.
Eğitim kurslarını açmaya devam edeceklerini anlatan Ulutaş, şunları kaydetti:
"Eğitimin önemini kurslarla daha iyi anlıyoruz. Bu nedenle kursları önemsiyoruz. Programlarımıza kursları katarak çiftçilerimizin ve gıda konularının daha bilinçli olmasına destek sağlıyoruz. Bu bağlamda Karapınar beldemizde düzenlediğimiz kursun hayırlı olmasını diliyorum."

Zonguldak, Karapınar, Çaycuma, Güncel

Kaynak: AA

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