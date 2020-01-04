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Çaycuma'da "Renk ve Ahenk" sergisi

Türkiye'nin farklı illerinden gelen ressamlar, Omurilik Felçliler Derneği yararına Çaycuma ilçesinde "Renk ve Ahenk" sergisi düzenledi.

04.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:34 Çaycuma'da
'nin farklı illerinden gelen ressamlar, Omurilik Felçliler Derneği yararına ilçesinde "Renk ve Ahenk" sergisi düzenledi.
Derneğin Şube Başkanı Cem Ünal, Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki sergide yaptığı konuşmada, sergiye katılan sanatçıların Türkiye'nin dört bir yanından geldiğini belirtti.
Ünal, "Bu sergiden elde edilecek gelirlerin yüzde 20'si Omurilik Felçliler Derneği'ne aktarılıyor. Amaç farkındalığı artırmak. Bunu da yeterince başardığımızı düşünüyoruz. Bu tür etkinliklerle engelliler hakkındaki farkındalığı insanlarımıza anlatma imkanımız olacak." ifadesini kullandı.
İstanbul'dan katılan ressam Nahide Cıva, 3 eseri ile sergiye katılarak derneğe katkıda bulunduğunu anlattı.
Sergi 8 Ocak'a kadar açık kalacak.

Zonguldak, Türkiye, Çaycuma, Güncel

Kaynak: AA

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