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Çaycuma'da sağanak yağış

Çaycuma ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı.

01.12.2019 19:08 | Son Güncelleme: 01.12.2019 19:14Çaycuma'da sağanak yağış
ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı.
İlçeye bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyünde etkili olan sağanağın ardından köy meydanından geçen derenin taşması ve büzlerin tıkanması sonucu okul önü, bahçeler ve yollar su altında kaldı.
Köy muhtarı Nurettin Hamarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın köy sakinlerinin yaşam koşullarını olumsuz etkilediğini söyledi.
Yağış nedeniyle yolların kapandığını ve derelerin taştığını belirten Hamarat, "Vatandaşlar ve bizler çok mağduruz. Sokaklarda yürümek imkansız. Gitmek istediğimiz yere aracımızla gidebiliyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Çaycuma, Güncel

Kaynak: AA

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