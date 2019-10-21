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Çaycuma'da "Silajlık Mısır Hasadı Tarla Günü" etkinliği

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Yem Bitkileri Geliştirme Projesi kapsamınsa "Silajlık Mısır Hasadı Tarla Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

21.10.2019 17:10Çaycuma'da
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Yem Bitkileri Geliştirme Projesi kapsamınsa "Silajlık Mısır Hasadı Tarla Günü" etkinliği gerçekleştirildi.
Vali Erdoğan Bektaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Filyos Vadisi ve Filyos Deresi'nin bölgenin can damarı olduğunu belirterek, "Biz en verimli arazilerimizi Filyos Deresi'ne borçluyuz. En önemli umudumuz Filyos Limanı. Burası bizim tek verimli tarımsal çıkışımız. Silajlık mısır çok geniş arazilerde yapılması gereken bir iş. Enerjisi yüksek insanlarımız bu işi gerçekleştiriyorlar, bizlerde yardımcı oluyoruz." dedi.
Kaymakam Muharrem Coşgun da insanoğlunun nüfus arttıkça gıdaya olan ihtiyacının da arttığını ifade ederek, "Gıdaya olan ihtiyacımızı karşılamak için daha çok hayvansal ve bitkisel ürünler üretmemiz, bunu üretirken çiftçimizin emeğini korumamız gerekiyor." diye konuştu.
Etkinlik yapılan duanın ardından sona erdi.

Zonguldak, Çaycuma, Filyos, Güncel

Kaynak: AA

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