Çaycuma'da Tekerlekli Sandalye Dağıtım Töreni

04 Aralık 2018 Salı 15:22



04 Aralık 2018 Salı 15:22

Türkiye Omurilik Felçliler Derneği'nin başlattığı kampanya kapsamında Çaycuma Kaymakamlığı, belediye başkanlığı, ilçe jandarma komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan mavi kapak kampanyasında toplanan kapaklar 5 engelliye teslim edildi.Kaymakam Serkan Keçeli, törende yaptığı konuşmada, insanların bir yerlere kolay ulaşabilmesinin ve başkalarına ihtiyaç duymadan kendi ihtiyacını görebilmesinin değerli bir şey olduğunu söyledi."Akülü sandalyelerimiz, aslında vatandaşlarımızın kendi talepleri ve keyiflerine göre bir yerlere gitmelerine büyük bir özgürlük sağlayacağını düşünüyorum." diyen Keçeli, "Emek harcayan okullarımıza, kurumlarımıza, belediyemize, omurilik felçliler derneğimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra engellilerimiz evlerine kapalı kalmasınlar, bol bol gezsinler ve hayatın içinde olsunlar. Bizler de etrafımızda engelli kardeşlerimizi evlere kapanmış olarak değil de toplumun her yerinde aktif yer ve görev almış olarak ümit ediyoruz." diye konuştu.Kampanyaya destek veren kurumlara teşekkür plaketi takdim edildi.