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Çaycuma'dan kısa kısa

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Adaköy İlkokulu'nda hayırseverler tarafından yapılan zeka oyunları atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

10.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:54Çaycuma'dan kısa kısa
'ın ilçesi İlkokulu'nda hayırseverler tarafından yapılan zeka oyunları atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, atölyenin öğrencilerin en uğrak yeri olacağı ve zeka oyunlarının dışında da kullanılabileceği belirtildi.
Törende, emeği geçenlere plaket takdim edildi.

Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın 2019" projesi kapsamında etkinlik düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalan protokol gereği Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın 2019" etkinliğinde yüzlerce çocuk sinemaya götürüldü.

Etkinlik kapsamında 9-11 Aralık'ta daha önce sinemaya hiç gitmeyen 860 ilkokul öğrencisine "Konuşan Hayvanlar", 303 ortaokul öğrencisine "Masal Şatosu" filmleri izlettirilecek.

Zonguldak, Çaycuma, Adaköy, Güncel

Kaynak: AA

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