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Çaycuma Gönüllüleri meyve bahçesi kuruyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde emekli öğretmen Nilgün Çelik'in başını çektiği Çaycuma Gönüllüleri Yaşam Park'a imece yoluyla bir meyve bahçesi kuruyor.

03.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:05Çaycuma Gönüllüleri meyve bahçesi kuruyor
'ın ilçesinde emekli öğretmen Nilgün Çelik'in başını çektiği Çaycuma Gönüllüleri Yaşam Park'a imece yoluyla bir meyve bahçesi kuruyor.

Çaycuma'da emekli öğretmen Nilgün Çelik'in çağrısıyla bir araya gelen Çaycuma Gönüllüleri, Filyos Irmağı'nın kenarında bulunan Yaşam Park'ta meyve bahçesi kuruyor. Bahçenin bir kent imecesi ile kurulacağı açıklanırken, imeceye katılan herkesin adı bir ağaca asılacak. Dileyen sevdiklerinin adına da ağaç dikerek isimlerinin yaşamasını sağlayacak. 21 Aralık Cumartesi ağaç dikimi yapılacak imeceye son katılım tarihi 14 Aralık olarak açıklandı. Katılmak isteyenlerin proje koordinatörü Nilgün Çelik ile iletişime geçmesi istendi. Elma, erik, kiraz, kayısı, şeftali, armut, nar ve hünnap gibi meyvelerinin dikileceği imecede katılım 20 TL olarak belirlendi.

İmeceyle ilgili açıklamada yapan öğretmen Çelik, "Çaycuma'da bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Filyos Irmağı'nın kenarına, kent gönüllülerinin emeği ve katılımıyla meyve bahçesi kuruyoruz. Çaycuma'yı bambaşka bir görünüme kavuşturduğu Yaşam Park, kent imecesiyle meyve bahçesine çeviriyoruz. Bizlerin soluklanma alanı olan Yaşam Park, kurdun, kuşun karıncanın da hayat bulduğu mekan olacak. İmeceye katılan herkesin adı asılan plaketle bir ağaçta yaşayacak. Çaycuma'da herkesin bir dikili ağacı olacak. Dileyenler sevdiklerinin adını da ağaçlarda yaşatabilecek. Bu imecede 'Ben de varım' diyor, kentin sizin emeğinizle güzel olduğunu düşünüyorsanız, haydi imeceye" denildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Kaynak: İHA

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