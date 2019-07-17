Çaycuma
ilçesinde "Çaycuma Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında, Hükumet Konağı önünde toplanan protokol üyeleri, Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Anıta, ilçe Kaymakamı Serkan Keçeli ve Belediye Başkanı Bülent Kantarcı tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Keçeli, burada yaptığı konuşmada, ilçenin sürekli gelişen, büyüyen, potansiyelini ortaya çıkaran, her geçen gün daha güzel, daha gelişmiş, daha modern bir kent ve ilçe olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Çaycuma'nın sadece şehirleşmesiyle değil, güzel insanlarıyla bir şehir olma yolunda emin adamlarla ilerleyeceğini düşünüyorum. Kentleşme bilincinin oluşması için unutmamak, takip etmek, kutlamak benim gözümde çok değerli." ifadesini kullandı.
Belediye Başkanı Kantarcı da etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Etkinlik kapsamında Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Zonguldak halk oyunları ekipleri gösteri sundu.