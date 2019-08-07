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Çaycuma manda yoğurdu üreticisinden açıklama

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaklaşık bir aydır sürekli şikayet ve denetlemeler yapılan Çaycuma Manda Yoğurdu'nun üretici Aynur Çakar, yapılan denetimler sonucu ürünlerinin katkısız olduğu söyledi.

07.08.2019 19:04 Çaycuma manda yoğurdu üreticisinden açıklama
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaklaşık bir aydır sürekli şikayet ve denetlemeler yapılan Çaycuma Manda Yoğurdu'nun üretici Aynur Çakar, yapılan denetimler sonucu ürünlerinin katkısız olduğu söyledi.

Çakar, denetimlerde yüzlerinin akı ile çıktıkları ifade ederek, "Gururluyuz, mutluyuz. İlk günden bu güne kadar halkımıza bunu yedirdik ve yediriyoruz. İşte en son gelen analiz raporlarında 'Aynur Abla katkısız, tağşişsiz manda yoğurdu sunuyor'. Yapılan şikayetlerin sonucu da budur. Kamuoyunu, milletimizi ve sektörümüzü bilgilendiriyoruz. Lütfen ne yediğinizi sorgulayınız. Nereden, ne aldığınızı biliniz. Manda yoğurdu katkısız yapılırsa, çeşitli hastalık kanser türlerine faydalıdır. Paranızla bakteri ve mikrop yemeyiniz" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Kaynak: İHA

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