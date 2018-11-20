Çaycuma Marşı'na Klip Çekiliyor

20 Kasım 2018 Salı 17:13



20 Kasım 2018 Salı 17:13

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycuma Marşı'nın klip çekimlerine başlandığını bildirdi.Kantarcı, yaptığı yazılı açıklamada, güftesini ilçede 1982-1985 yıllarında kaymakamlık ve belediye başkanlığı yapan Gökhan Veli Kişioğlu'nun yazdığı, Şenan Kerçin'in bestelediği ve Grup Maske tarafından seslendirilen Çaycuma Marşının klibi için çalışmalara başlandığını belirtti.Marşın Çaycumalılar tarafından beğenildiğini ifade eden Kantarcı, şunları kaydetti:"Çaycuma'nın tanıtım videosu gibi olacak klibin de en az marş kadar güzel olacağından eminim. Son halini sabırsızlıkla bekliyorum. Başta hiçbir karşılık beklemeden bizlere bu güzellikleri sunan Şenan Kerçin olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Böyle bir dayanışma, Çaycuma'nın yarınlarını aydınlık kılacaktır. Bundan en küçük şüphem yok."