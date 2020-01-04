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Çaycuma Müftülüğünde ilk resmi nikah kıydı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Çaycuma Müftülüğünde ilk kez resmi nikah kıyıldı.

04.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:18 Çaycuma Müftülüğünde ilk resmi nikah kıydı

'ın ilçesinde müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Çaycuma Müftülüğünde ilk kez resmi nikah kıyıldı.


Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş, müftülük binasında düzenlenen resmi nikah töreninde Sümeyye Kara ile Muhammet Furkan Küçük'ün nikahını kıydı. Müftü Ermiş kendilerine verilen kanun kapsamında ilk kez resmi nikah kıyacaklarını söyleyerek çifte mutluluklar diledi.


Resmi nikah kıymak için gelen talepleri almaya başladıklarını ve vatandaşların oldukça yoğun ilgisinin olduğunu ifade eden Müftü Ermiş, "Belirli bir plan ve program çerçevesinde talepleri elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah hem bizim, hem ülkemiz için hayırlara vesile olur." dedi.


Sümeyye ve Muhammet Furkan çifti ise, müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından ilk nikahın kendilerine denk gelmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.


Şahitler huzurunda çiftin nikahını kıyarak evlenme kütüğünü imzalatan Müftü Ayhan Ermiş, evlilik cüzdanını geline verdikten sonra dua etti. - ZONGULDAK


Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Kaynak: İHA

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