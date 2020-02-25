Haberler » Güncel » Çaycuma Müftülüğünün aylık toplantısı gerçekleşti - Haber

Çaycuma Müftülüğünün aylık toplantısı gerçekleşti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğünün Şubat ayı toplantısı bugün Şehit Ömer Halisdemir Kur'an Kursu Toplantı Salonu'nda yapıldı.

25.02.2020 18:13 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:13Çaycuma Müftülüğünün aylık toplantısı gerçekleşti

'ın ilçesinde İlçe Müftülüğünün Şubat ayı toplantısı bugün Şehit Ömer Halisdemir Kur'an Kursu Toplantı Salonu'nda yapıldı.


Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantı Şef Hayrettin Çakır ve Şube Müdürü Erdal Oruçoğlu'nun gündeme dair konuları personele duyurması ile devam etti. Toplantıda 250 Bin Şehidimize 250 Bin Hatmi Şerif, Ortaokullar Arası Resim ve Kompozisyon Yarışması, 2020 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları gibi konular değerlendirildi.


Şubat ayı İlmihal konusu olan, "Haramlar ve Helaller" konusunda Seka-Site Camii İmam-Hatibi Ferat Akyüz tarafından kısa bir sunum yapıldı. Daha sonra Türk Diyanet-Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal tarafından sendikal faaliyetler konusunda personel bilgilendirildi.


İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş' de toplantıda göreve bağlılık, görevde verimlilik konusunda personelin gereken hassasiyeti göstermesini istedi. Emekliye ayrılan personelimiz Mustafa Erkeç'e İlçe Müftümüz Ayhan Ermiş tarafından plaket takdimi ile toplantı sona erdi. - ZONGULDAK


Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 19:03:46