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Çaycumalı öğrenci bronz madalya kazandı

Sakarya'da Okul Sporları Güreş Yarı Final grup müsabakaları gerçekleşti.

14.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:57Çaycumalı öğrenci bronz madalya kazandı
'da Okul Sporları Güreş Yarı Final grup müsabakaları gerçekleşti.

10-12 Ocak tarihleri arasında Sakarya'da yapılan Okul Sporları Güreş Yarı Final grup müsabakalarında Çaycuma'dan Toga Spor Kulübü sporcusu ve Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Cihan Şahin temsil etti.

Okul Sporları Güreş Yarı Final grup müsabakalarında 3'ncü olan Cihan Şahin Bronz madalya aldı. 13-16 Şubat tarihlerinde Sivas'ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Toga Spor Kulübü Başkanı Kadir Bölükcü, müsabaka sonrası öğrencisinin başarısından gurur duyduğunu söyleyerek, " Bu başarıda emeği olan antrenör Şükrü Göçer ve Beden Eğitimi öğretmeni Halil Sağlam'ı tebrik ederim. Desteklerinden ötürü İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze çok teşekkür ederim. Ayrıca sporcumuz Cihan Şahin 'i Türkiye Şampiyonası'nda başarılar dilerim" dedi. - ZONGULDAK

Sakarya, Spor

Kaynak: İHA

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