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Çaycumaspor Futbol akademisi, kitap okuma kampanyası başlattı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesin'de Çaycumaspor Futbol Akademisi, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla kitap okuma kampanyası başlattı.

25.03.2020 23:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:29
Çaycumaspor Futbol akademisi, kitap okuma kampanyası başlattı
Zonguldak 'ın Çaycuma İlçesin'de Çaycumaspor Futbol Akademisi, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla kitap okuma kampanyası başlattı.

TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor'un eski kaptanı Suat Kerçin tarafından kurulan ve kısa zaman içerisinde bir çok başarı elde eden Çaycumaspor Futbol Akademisi, gençlerin koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmalarını sağlayacak önemli bir projeye imza attı. Çaycumaspor Futbol Akademisi Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle gençlerin boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri amacıyla kitap okuma kampanyası başlattı. Akademi, gençlerin okudukları kitapların özetini çıkardıkları takdirde sürpriz hediyeler vereceklerini açıkladı.

"Okudukları kitapların özetlerini çıkardıkları takdirde hediyeler vereceğiz"

Çaycumaspor Futbol Akademisi Kurucusu Suat Kerçin, gençlerin okudukları kitapların özetlerini çıkardıkları takdirde hediyeler vereceklerini söyleyerek, "Tüm dünya ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs salgını dolayısıyla, çocuklarımız ve sizlerin sağlığı açısından mümkün olduğunca evde kalmaya dikkat edelim. Bu zorlu süreçte çocuklarımızı çok özlediğimizi belirtmek isteriz. Evlerde kaldığımız bu zaman diliminde onlarla birlikte uzaktan yapabileceğimiz etkinlikler için çalışma içerisindeyiz. İnşallah en kısa zamanda youtube kanalımızı açmayı düşünüyoruz. Ayrıca size gönderdiğimiz bu iletiyi çocuklarımıza göstermenizi rica ediyorum. Okudukları kitapların özetini çıkartıp bize whatsapp üzerinden gönderen çocuklarımızın sürpriz hediyelerini hazırladık. Özetleri bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK
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Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Çaycuma, Futbol, Spor

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