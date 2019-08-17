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Çayda çırpınan ablasını kurtarmak isterken boğuldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Sarum Çayı'nda çırpınan ablasını kurtarmak isteyen 13 yaşındaki çocuk boğuldu, abla hastanede tedavi altına alındı.

17.08.2019 16:05 Çayda çırpınan ablasını kurtarmak isterken boğuldu
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Sarum Çayı'nda çırpınan ablasını kurtarmak isteyen 13 yaşındaki çocuk boğuldu, abla hastanede tedavi altına alındı.
Seyrek köyü yakınlarındaki Sarum Çayı kenarında piknik yapan Ersancan ailesinin 15 yaşındaki kızları Semanur, serinlemek amacıyla çaya girdi.
Yüzme bilmeyen Semanur Ersancan bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Ablasını gören 13 yaşındaki Taha da ablasını kurtarmak için suya atladı.
Bir süre suda çırpınan iki kardeş, ailenin diğer üyeleri ve çevredekilerin yardımıyla çaydan çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Kulp Devlet Hastanesine kaldırılan iki kardeşten Taha Ersancan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Semanur Ersancan ise olay yerindeki müdahalenin ardından Diyarbakır'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır, Kulp, Güncel

Kaynak: AA

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