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Çayda elektrik şokuyla balıklar telef oldu

TUNCELİ'deki Pülümür Çayı'nda kaçak avcıların jeneratör ile suya elektrik vermesi sonucu binlerce balık telef oldu.

21.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:42 Çayda elektrik şokuyla balıklar telef oldu

TUNCELİ'deki Çayı'nda kaçak avcıların jeneratör ile suya elektrik vermesi sonucu binlerce balık telef oldu.  

Pülümür Vadisi'ndeki Pülümür Çayı'na kimliği belirsiz kişiler, kaçak yollarla balık avlamak için jeneratör ile elektrik akımı verdi. Binlerce balık telef olurken, çayın geçtiği Kırmızıköprü köyünde yaşayanlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

'KAÇAK AVCILAR BUNU SÜREKLİ YAPIYOR'

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevrede yaptıkları aramada elektrik kabloları buldu. Köy sakinlerinden Düzgün Kılıç, "Ölü balıkları suda fark ettik. Su kenarına bakınca elektrik kablolarını gördük. Kaçak avcılar bunu sürekli yapıyor. Yakın zamanda bu bölgede, avlanması yasak olan bir su samurunu da vurup, kaçmışlardı. Yetkililerin önlem almasını istiyoruz" dedi. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 



Pülümür Çayı, Pülümür, Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA

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