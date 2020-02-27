Haberler » 3. Sayfa » Çayda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor - Haberler

Çayda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde balık tutmak için gittikleri çayda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor.

27.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:06Çayda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor
'ın ilçesinde balık tutmak için gittikleri çayda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, dün akşam ilçeye bağlı Aksu Çayı'na balık avlamaya giden Ahmet Necip Ahmet Şireki (43) ve oğlu Başar Şireki'den (12) bir daha alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine akşam baba ve oğlunu bulmak için başlatılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı. Bugün sabah erken saatlerde yeniden başlayan arama çalışmalarında akarsu yatağının yönü değiştirilip su seviyesi düşürüldü. Dalgıçlar su içinde aramalara devam ederken, kayıpların yakınlarının bölgedeki endişeli bekleyişi de sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Pazarcık, Narlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 17:21:06