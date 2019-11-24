Haberler » Güncel » Çaydaki balık ölümleri köylüleri tedirgin etti - Haber

Çaydaki balık ölümleri köylüleri tedirgin etti

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki Tuzla Çayı'nda yaşanan balık ölümleri, köylüleri tedirgin etti.

24.11.2019 16:07 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:07Çaydaki balık ölümleri köylüleri tedirgin etti

ÇANAKKALE'nin ilçesindeki Çayı'nda yaşanan balık ölümleri, köylüleri tedirgin etti.

Ayvacık ilçesinde tarlasından dönerken Tuzla Çayı üzerinde telef olan yüzlerce balığı gören Bayram Yoldaş, yetkililere verdi. Bunun üzerine bölgeye Ayvacık Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Balık ölümleri köylüleri tedirgin ederken, ekipler, çayda inceleme yapıp, telef olan balıklardan ve sudan numune aldı.

Ölü balıkları görünce tedirgin olduğunu belirten Bayram Yoldaş, "Sabah saatlerinde Tuzla Ovası'ndaki tarlama çift sürmek için geldim. Tarlamdan dönerken de şöyle bir çay suyuna baktım. Su üzerindeki balıkları gördüm. Yüzlerce balık telef olmuş. Neden olmuş, nasıl olmuş tedirgin olduk" dedi.

Balık ölümlerinin nedeninin numuneler üzerinde yapılacak incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.



Ayvacık, Tuzla, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:56 TAKSİM'DE KAVGADA KAĞIT TOPLAYICISI YARALANDI
16:56 Şanlıurfa suriye türkmen meclisi kongresi yapıldı
16:56 Çanakkale çaydaki balık ölümleri köylüleri tedirgin etti
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:51 Çıldır'da Öğretmenler Günü kutlandı
16:51 Vural Öğretmenler Gününü kutladı
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
15:44 İnce'nin "Ciğerimi dağladı" dediği CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı: Sakin olmalıyız
15:30 "Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler!
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
19:00 İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
24.11.2019 16:57:44