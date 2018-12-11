Çaydan Geçmeye Çalışan Minibüs Mahsur Kaldı

Balıkesir
'de Havran
Çayı'ndan minibüsü ile karşıya geçmeye çalışan sürücü ve eşi mahsur kaldı.
Alınan bilgiye göre, Ümit Ayıboğan idaresindeki 10 H 9571 plakalı minibüs, Havran Çayı'ndan karşıya geçmeye çalışırken, burada mahsur kaldı.
Tüm çabalarına rağmen minibüsü çalıştıramayan Ayıboğan, itfaiyeye haber vererek, yardım istedi.
Olay yerine gelen Havran İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri, Ayıboğan ile eşi Sevcan Ayıboğan'ın bulunduğu minibüsü halat yardımı ile itfaiye aracına bağlayarak çaydan çıkardı.
İtfaiye,Balıkesir,Havran
11 Aralık 2018 Salı 18:23