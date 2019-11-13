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Çaydanlıktaki kaynar su üzerine dökülen çocuk yaralandı

Erzurum'un Tekman ilçesinde kaynamış su dolu çaydanlığı üzerine deviren 1,5 yaşındaki Muhammed Ali Karakaya'nın başı, kulağı, göğsü ve vücudunun çeşitli yerleri yandı.

13.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:40Çaydanlıktaki kaynar su üzerine dökülen çocuk yaralandı
Erzurum'un Tekman ilçesinde kaynamış su dolu çaydanlığı üzerine deviren 1,5 yaşındaki Muhammed Ali 'nın başı, kulağı, göğsü ve vücudunun çeşitli yerleri yandı.
İlçenin Kanlıca Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Cahide Karakaya, bir süre önce kaynamış su dolu çaydanlığı mutfaktaki derin dondurucu dolabının üzerine bıraktı. Yemek yapmak için mutfakta işe koyulan anne Karakaya, bir süre sonra 1,5 yaşındaki oğlu Muhammed Ali Karakaya'nın bağırması üzerine çocuğunun yanına geldi.
Ali Karakaya'nın dolabın üstündeki örtüyü çekmesi sonucu çaydanlıktaki kaynar suyun üzerine devrildiğini gören anne, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Ambulansla Tekman Devlet Hastanesine getirilen Ali Karakaya, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezine sevk edildi.
Başı, yüzü, sağ kulağı ve kolunda hafif, göğsünde ise 2. ve 3. derede yanıklar oluşan Karakaya'nın tedavisi sürüyor.
"Küçük çocuğu olan anneler daha dikkatli olsun"
Anne Cahide Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay günü çocuğunun mutfakta oyun oynadığını anlatarak "Mutfakta yemek yaparken birden oğlumun bağırmasını duydum. Dondurucu dolabına yetişmesi mümkün değildi, dolabın üzerindeki örtüyü çekince kaynar su dolu çaydanlık üzerine devrildi." dedi.
Oğlunun durumuna çok üzüldüğünü ifade eden Karakaya, annelerin küçük çocuklara bakma konusunda daha dikkatli olmasını istedi.
Karakaya, BEAH Yanık Merkezi doktor ve çalışanlarına ilgili ve alakalarından dolayı teşekkür ederek şunları söyledi:
"Oğlumun yandığını gördüğünde hemen çeşmeye götürüp soğuk suya tuttum. Bir süredir buradayız, oğlumun yüzü, kulağı ve kolundaki hafif yanıklar iyileşti, göğüs kısımları ciddi derecede yandı. Doktorlar yaranın derin olduğunu ve geç iyileşeceğini söylüyor. İnşallah oğlum tez zamanda sağlığına kavuşur. Küçük çocuğu olan anneler bu tür durumlara karşı daha dikkatli olsun."

Muhammed Ali, Karakaya, Güncel

Kaynak: AA

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