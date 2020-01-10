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Çayeli Bakır İşletmelerinde 2019 yılı değerlendirmesi

Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, 2019 yılının kendileri açısından son 10 yılın en emniyetli yılı olduğunu söyledi.

10.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:00Çayeli Bakır İşletmelerinde 2019 yılı değerlendirmesi
Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, 2019 yılının kendileri açısından son 10 yılın en emniyetli yılı olduğunu söyledi.
Güreşçi, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla şehir merkezindeki bir restoranda düzenlenen programda, medya mensuplarının Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Her cevherin mutlaka bir gün tükeneceğini, kendilerinin de bunu bilerek 'de kalıcı değerler bırakabilmek adına çalıştıklarını vurgulayan Güreşçi, "Çayeli Bakır, yeni cevher yatağının bulunamaması halinde 5-6 sene sonra Rize'de olmayacak. Önem verdiğimiz değerlerin kalıcı olması için çalışıyoruz." dedi.
Güreşçi, her yıl gelişim odaklı çalıştıklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:
"440 personelimiz bulunuyor. Personel güvenliği bizim için çok önemli. 2019 yılı, son 10 yılın en emniyetli yılı oldu. Ciddi, kayda değer kayıp zamanlı kazamız olmadı. Tuttuğumuz istatistikler, kazaların şiddetinde ve sayısında da azalma olduğunu gösterdi. Bu bakımdan gurur duyuyoruz. Türkiye'deki tek madeniz, çalışanlarımız eğer tehlikeli bir iş varsa yapmamak zorundalar. Bazı madenlerde tehlikeli iş varsa yapmazsın ve karar sana aittir. Bizde bunun bir üst seviyesi; tehlikeli iş varsa yapmamak zorundasın. Kendisine kim tehlikeli bir iş yapması emrini verse bile yapmaz. Yapmadığı için de hiçbir şekilde ceza görmez."
Tehlikeli işlerin, yapılmadığı gibi, bir sonraki çalışana da devredilemeyeceğine dikkati çeken Güreşçi, "Tehlikeli olduğu için işi yapmadığı için tebrik ettiğimiz çalışanlarımız var. Tehlikeli işi durdurduğu için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Güreşçi, maden bölgesinde yaklaşık 230 dönüm arazileri olduğunu anımsatarak, madenin kapanması halinde bu araziyi yatırımcı veya kamu kuruluşunun talepleri doğrultusunda, Madenli halkına faydası olacak bir proje karşılığında bedelsiz bırakabileceklerini sözlerine ekledi.

Gazeteciler Günü, Çayeli Bakır, Rize, Ekonomi

Kaynak: AA

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