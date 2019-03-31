Çayeli'nde MHP'li Aday Kazandı, Partililer Kutlama Yaptı

Kaynak: DHA

RİZE'nin Çayeli ilçesinde, Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı İsmail Hakkı Çiftçi kazandı. MHP'liler ilçe meydanında toplanarak kutlama yaptı.Çayeli ilçe meydanında toplanan MHP'li kalabalık, meşaleler ve sloganlarla kutlama yaptı. MHP Çayeli Belediye Başkanlığı'nı kazanan İsmail Hakkı Çiftçi ise "Toplumun her kesiminin oyunu aldık. Ben Çayeli'nde toplumun bütün kesiminin oylarını aldığıma inanıyordum. Bunun içerisinde Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili, Saadet Partili, Ak Partili, Milliyetçi Hareket Partili tüm seçmenler var. Buradan hepsine teşekkür ediyorum" dedi.MHP'liler meydanda sevinç gösterileri ile Çiftçi için tezahüratlarda bulundu.- Rize