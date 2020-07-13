Çayeli'nde şiddetli yağış nedeniyle dere taştı (5)
Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağış hasara yol açtı.
13.07.2020 20:21 | Son Güncelleme: 13.07.2020 22:11
Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağış hasara yol açtı.
Kent genelinde sabahtan itibaren etkili olan yağışın şiddetini artırması üzerine Çayeli ilçesinde debisi yükselen Şairler Deresi taştı.
Taşmanın etkisiyle dere üzerindeki köprü ulaşıma kapatıldı.
Çevredeki çok sayıda aracın sular altında kaldığı sel nedeniyle Eski Pazar Mahallesi'ndeki apartmanların giriş katlarını su bastı.
Binaların alt katlarında yaşayan vatandaşlar, üst katlardaki komşularının yanına sığındı.
Şiddetli yağışın devam ettiği ilçede, belediye ekipleri dere sularının taşıdığı rusubatı temizlemek için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.
Kaynak: AA