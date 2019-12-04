Haberler » 3. Sayfa » Çayeli'nin İlçe Jandarma Komutanı yaşam mücadelesi veriyor - Haberler

Çayeli'nin İlçe Jandarma Komutanı yaşam mücadelesi veriyor

Rize'nin Çayeli ilçe Jandarma Komutanı 29 yaşındaki Teğmen Çetin Öztürk, önceki gün geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

04.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:37Çayeli'nin İlçe Jandarma Komutanı yaşam mücadelesi veriyor
'nin ilçe Komutanı 29 yaşındaki Teğmen Çetin Öztürk, önceki gün geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

Rize'nin Çayeli İlçesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı görevinde bulunan Jandarma Teğmen Çetin Öztürk geçtiğimiz gün evinde baş ağrısından şikayetçi olduğu sırada bir anda hareketsiz kalınca RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye getirilen Teğmen Öztürk'ün beyin kanamasından ötürü felç geçirdiği ortaya çıktı. RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisi süren ve uyutulan Teğmen'in son durumu hakkında hastaneden yapılan açıklamada "Hastamızın yoğun bakım süreci devam ediyor, bu süreç tamamlanmadan sağlık durumu ile ilgili net bir şey söylemek doğru değildir" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Çetin Öztürk, Jandarma, Çayeli, Rize, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:48 İran Dışişleri Bakanı Zarif istifa iddialarını reddetti - Haberler
14:48 Kuzey İrlanda'da polis arabasına bomba atıldı - Haberler
14:45 Afganistan'da silahlı saldırı: 1'i Japon 7 ölü - Haberler
14:45 NATO zirvesi başladı - Stoltenberg: Farklılıklarımız olsa da hepimizin birimiz, birimiz hepimiz için - Haberler
14:45 Kuyuya düşen boğa için seferber oldular - Haberler
10:45 Üç lider, Buckingham Sarayı'nda Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı - Haberler
09:52 18 aylık çocuklarına çiğ gıda yedirmeyen anne-baba, bebeğin ölümüne sebep oldu - Haberler
09:25 Hazırladığı kahvaltıyı beğenmeyen emekli boksör, annesini rehin aldı - Haberler
09:15 Kaza yapan motosikletlinin yardımına koşan 3 gence kamyon çarptı - Haberler
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar - Haberler
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
21:09 Fenerbahçe-İstanbulspor maçı seyircisiz oynandı!
4.12.2019 14:58:34