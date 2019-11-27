Çayın rengi maviye döndü; fabrika atıklarından kirlendiği iddia edildi

BARTIN merkezden geçerek, Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Kozcağız kolundaki çayın rengi, maviye döndü. Suyun renginin değişmesine, kimyasal boya kullanılan kumaş fabrikalarının atıklarının neden olduğu öne sürüldü.

Bartın Irmağı'nın Kozcağız beldesinden gelen Kocanaz Çayı'ndaki kirlilik nedeniyle dün suyun rengi, maviye döndü. Çay boyunca telef olan balıklar dikkat çekerken, sudan gelen kötü koku ise bölge sakinlerini rahatsız etti. Çayın yukarısında bulunan kot ve kumaş işleme fabrikasındaki boya atıklarının suya bırakıldığı ileri sürüldü. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin sudan numune alarak, tahlile gönderdiği, gelecek sonuçlara göre kirliliğin nedeninin ortaya çıkacağı belirtildi.

Öte yandan bugün etkili olan yağmurla çaydaki kirliliğin azaldığı görüldü.