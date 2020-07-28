Çayın suyu kesildi, binlerce balık telef oldu

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde kuraklık ve tarımsal sulama sonucunda kuruyan Ahmetli Çayı'ndaki binlerce balık telef oldu.

Ahmetli İlçesinde şehrin tam ortasından geçen Ahmetli Çayı kuruması sonrasında binlerce balık telef oldu. Ahmetli Çayı'nı besleyen ana yatağın üzerinde bir süre önce yapımına başlanan Kelebek Barajı'nın su tutma çalışmalarının başlaması ve mevsimsel tarımsal sulama çalışmalarının da artmasıyla Ahmetli Çayı kurudu. Kuruyan çay yatağında irili ufaklı çeşitli türlerde binlerce balık telef oldu. Ahmetli Çayı'nı besleyen ve yaz aylarında tarımsal sulamada kullanılan Adala Sulama Kanalı'na kuraklık nedeniyle su verilmemesi Demirköprü Barajı'nda su seviyesinin geçmiş yıllara oranla düşük olması nedeniyle çayın kurumasın diğer bir nedeni oldu.

Ahmetli'de yaşayan veteriner hekim Mehmet Ali Öz, "Kanaatimce suyun kontrolsüzce azalması sonucunda balıklar bir bir ölmeye başlamışlar. Bugün su tamamen kesildikten sonra maalesef tablo ortada. En önemli sorun balığın popülasyon olarak sıkıntıya girmiş olması, burada on binlerce telef olmuş olarak görülebilir ancak, bu balıkların üreme sonrası milyonlarca olması bekleniyordu. İkinci sorunda yaz aylarında ölmüş binlerce balığın yarattığı koku ve sineklerin taşıyıcı olarak bir çok hastalığı taşıyacak olması" diye konuştu.

AK Partili Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ise "Ahmetli Çayı'nda şu an da yaşanan sorunu dile getirmekte fayda var. Çünkü, bu çevre duyarlılığı ile ilgili bir konu. Plansız yapılan mevsimsel tarımsal sulama ve barajların su seviyesinin oldukça düşük olması burada yaşanan sorunun temel nedeni. Çok üzücü bir durum. İlçemiz adına çok üzgünüz. Yetkililerin bir daha böyle durumların yaşanmaması için bir çözüm bulacaklarına ve vatandaşlarımızın tarımsal sulama yaparken daha dikkatli olacaklarına inanıyorum" diye konuştu.