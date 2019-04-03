Çayıralan Belediye Başkanı Codar Göreve Başladı

31 Mart seçimlerinde CHP
'den Çayıralan
Belediye Başkanı seçilen Ömer Codar
, görevi eski başkan Yasin Şahiner
'den devraldı.
Mazbatasını ekibiyle birlikte alan Codar'a eski belediye başkanı Şahiner belediye mührünü teslim ederken, Codar da Şahiner'e 5 yıllık çalışmalarından dolayı plaket verdi.
Devir teslim töreninde belediyenin borç, alacak ve nakdi parası hakkında bilgi aktaran Şahiner, Codar ve ekibine başarı diledi.
Codar da Şahiner'e 5 yıl boyunca ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Yasin Şahiner, Çayıralan, Güncel
Kaynak: AA