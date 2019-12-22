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Çayıralan CHP İlçe Başkanı Üstün, güven tazeledi

Çayıralan CHP İlçe Kongresinde mevcut başkan Mutullah Üstün, yeniden seçildi.

22.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:40 Çayıralan CHP İlçe Başkanı Üstün, güven tazeledi
CHP İlçe Kongresinde mevcut başkan Mutullah Üstün, yeniden seçildi.
Dr Yusuf Coşan Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede konuşan CHP Milletvekili Ali Keven, yerel seçimlerde Çayıralan'da kazanılmış bir başarı olduğunu, bu başarıyı yerelden genele yayarak, partilerini iktidara taşımaları gerektiğini söyledi.
Keven, "Erken olmasa da önümüzde bir seçim olacak. Türkiye'nin önüne mutlak ve mutlak bir sandık konacak. Sandığa şimdiden hazır olmamız lazım." dedi.
Seçime tek liste ile giren CHP Çayıralan İlçe Başkanı Mutullah Üstün, güven tazeleyerek yeniden göreve seçildi.
Kongreye, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Çayıralan, Ali Keven, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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