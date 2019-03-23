Çayıralan Yaşlı Bakım Merkezi Hizmete Açıldı

Çayıralan
'da kaymakamlık ve belediye tarafından yaptırılan yaşlı bakım merkezi hizmete açıldı.
Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansının desteğiyle "Sonbaharı Beklerken, İlkbahara Kavuştum" projesi kapsamında yaptırılan merkezin açılışı gerçekleştirildi.
Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner
, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşlı bakım merkezinde, dinlenme, eğitim ve spor odaları, hamam, bahçesinde ise yürüyüş alanları ve spor aletlerinin bulunduğunu söyledi.
İlçede yaşayan hasta ve yaşlıların günlük belediye tarafından yaşlı bakım merkezine götürülüp getirileceğini ifade eden Şahiner, "Amacımız yaşlıları bir araya getirerek evdeki yalnızlıklarından kurtarmaktır. Burada yaşlılarımız sohbet edecek, isterlerse spor yapacak, isterlerse televizyon izleyip dinlenebilecekler. Yaşlı yaşam evimiz ilçemize hayırlı olsun." dedi.
Açılışa, Çayıralan Kaymakamı Bekir Özen, İlçe Jandarma
Komutanı Savaş Serbest, AK Parti
İlçe Başkanı Şahin Şahiner, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Yasin Şahiner, Çayıralan, Güncel
Kaynak: AA