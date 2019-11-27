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Çayırhanlı sporcuların büyük başarısı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21-23 Kasım tarihlerinde gerçekleşen 2. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda Çayırhan Bushido Spor Kulübü sporcularının da katıldığı Alpagut Türkiye Milli Takımı dünya 2.'si oldu.

27.11.2019 08:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 08:59Çayırhanlı sporcuların büyük başarısı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21-23 Kasım tarihlerinde gerçekleşen 2. Dünya Şampiyonası'nda Bushido Kulübü sporcularının da katıldığı Alpagut Milli Takımı dünya 2.'si oldu.

2. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda Çayırhan Bushido Spor Kulübü sporcularının da katıldığı Alpagut Türkiye Milli Takımı dünya 2.'si oldu. Ümitler kategorisinde Arzu Ceren İdeci 3 altın madalya, Abdülkadir Yamakçık 2 gümüş madalya, Selin Kararmış 2 gümüş madalya, Metehan Akkoç 1 gümüş madalya, Yıldızlar kategorisinde Gül Nisa Akkayaoğlu 3 altın madalya, Elif Eylül Acar 3 altın madalya, Arda Eren İdeci 2 gümüş madalya, Ceren Kandemir 1 gümüş, 1 bronz madalya, Hümeysa Kuluçlu 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. - ANKARA

Çayırhan, Türkiye, Alpagut, Spor

Kaynak: İHA

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