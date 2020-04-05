Çayırlı ilçesine bağlı Yeşilyaka köyü karantinaya alındı
Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Yeşilyaka köyü korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
05.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:22
Çayırlı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Erzincan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararı gereğince ilçemize bağlı Yeşilyaka köyü korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 14 gün süre ile karantina altına alınmış olup, köyümüze giriş-çıkışlar yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan daha önceden de Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Muratboynu, Eskibağlar ve Gediktepe köyleri karantinaya alınmıştı. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA