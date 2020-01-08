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Çayırova Belediyesi'nde sözleşme imzalandı

Çayırova Belediye ile BEM-BİR-SEN arasında, belediye bünyesinde 114 memurun 2020-2021 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesini imzalandı.

08.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:46Çayırova Belediyesi'nde sözleşme imzalandı
Belediye ile BEM-BİR-SEN arasında, belediye bünyesinde 114 memurun 2020-2021 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesini imzalandı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Şubesi ile Çayırova Belediyesi'nde çalışan sözleşmeliler de dahil toplam 114 memurun 2020-2021 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesini imzaladı. Başkanlık makamında gerçekleşen imza töreninde Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen, Bem-Bir-Sen Çayırova Belediyesi Temsilcisi Melik Akdaş da hazır bulundu.

Toplantı sonrası Başkan Çiftçi, belediyede çalışan sözleşmeliler de dahil toplam 114 memurun 2020-2021 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesini imzaladı. - KOCAELİ

Çayırova, Kocaeli, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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