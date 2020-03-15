Çayırova Belediyesi'nden etiket denetimi
Çayırova Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan fırsatçıların engellenmesi amacıyla fiyat denetimleri yapıyor.
15.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:43
Çayırova Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan fırsatçıların engellenmesi amacıyla fiyat denetimleri yapıyor.
Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Türkiye 'de ilk korona virüs vakasının görüldüğünün açıklanmasının ardından harekete geçti. Özellikle temizlik ve dezenfektan ürünleri ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş artışlar olduğu yönündeki şikayetler üzerine sahaya inen ekipler ilçe genelinde denetim ve uygulama yaptı. Fiyat ve etiket kontrolünün yanı, sıra ürünlerin kullanım tarihleri ile fatura kontrollerinin de yapıldığı incelemelerde, hijyen malzemeleri ve gıda ürünlerinde fiyat artışının önlenmesi amacıyla denetimler yoğunlaştırıldı. - KOCAELİ
Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Türkiye 'de ilk korona virüs vakasının görüldüğünün açıklanmasının ardından harekete geçti. Özellikle temizlik ve dezenfektan ürünleri ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş artışlar olduğu yönündeki şikayetler üzerine sahaya inen ekipler ilçe genelinde denetim ve uygulama yaptı. Fiyat ve etiket kontrolünün yanı, sıra ürünlerin kullanım tarihleri ile fatura kontrollerinin de yapıldığı incelemelerde, hijyen malzemeleri ve gıda ürünlerinde fiyat artışının önlenmesi amacıyla denetimler yoğunlaştırıldı. - KOCAELİ
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Çayırova, Türkiye, Güncel
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