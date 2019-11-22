Haberler » Güncel » Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı! - Haber

Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı!

Çayırova Belediyesi, belediye ve belediye başkanın adını kullanarak yardım, para ve burs talep eden şahıslara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

22.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:31Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı!
Belediyesi, belediye ve belediye başkanın adını kullanarak yardım, para ve burs talep eden şahıslara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada," Son günlerde Çayırova belediyesi ve belediye başkanının adı kullanılarak bazı işyerlerinden bağış ve burs talep edildiğini öğrendik. Vatandaşlarımızı bu tür dolandırıcılara karşı uyanık ve duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu tür olaylara maruz kalan kişilerin şikayetlerini mutlaka adli mercilerine bildirmelerini önemle rica ediyoruz" denildi. - KOCAELİ

Çayırova, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hollanda, Singapur yapıyor da biz neden yapamayalım"
20:42 Izmır cumhurbaskanı erdogan kıraz'da vatandaslara hıtap ettı-2
20:42 İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
20:40 Çarşamba'da trafik kazası: 2 Yaralı
20:40 Japon Büyükelçi Miyajiami Kayseri'de
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
19:58 CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü
19:38 "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili Bahçeli'den açıklama: Kılıçdaroğlu bu türbülans kolay kolay çıkamaz
19:28 İstanbul'da trafik kilit! Trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 20:43:26