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Çayırova Belediyesi temizlik filosunu güçlendirdi

KOCAELİ (İHA) – Çayırova Belediyesi araç filosunu güçlendirerek, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine yeni bir çöp kamyonu daha kazandırdı.

07.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:50 Çayırova Belediyesi temizlik filosunu güçlendirdi
KOCAELİ (İHA) – Belediyesi araç filosunu güçlendirerek, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine yeni bir çöp kamyonu daha kazandırdı.

Temiz bir Çayırova için çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni bir çöp kamyonu ile araç filosuna güç katan Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 12 çöp kamyonu, 3 süpürme aracı, 2 moloz atık ve kaba atık toplama aracı ile daha temiz Çayırova için çalışmalarını arkalıksız sürdürüyor. Toplamda 140 personel ile Çayırova'nın temizliğini yapan belediye, aynı zamanda geri dönüşüm alanında da önemli hizmetlerde bulunuyor. - KOCAELİ

Çayırova, Güncel

Kaynak: İHA

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