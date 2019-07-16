16.07.2019 15:05
Haberler» Yaşam» Haber

Çayırova'da 15 Temmuz'un yıldönümü binler birlik oldu

Çayırova

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Çayırova'da meydana inen binlerce vatandaş, 'Vatan nöbeti' tuttu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Çayırova'da meydana inen binlerce vatandaş, 'Vatan nöbeti' tuttu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile Çayırova'da düzenlenen programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çayırova Kaymakamlığı ve Çayırova Belediyesi'nin birlikte düzenlediği 15 Temmuz anma programı protokol üyelerinin Şekerpınar şehitliğini ziyaret etmesinin ardından Çayırova Merkez Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid-i şerif okunması ile başladı. Programın akşamki bölümü ise Çayırova Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nden vatan nöbetinin tutulacağı Çayırova Polis karakolu önüne yapılan Demokrasi ve milli birlik günü yürüyüşü ile başladı. Hain darbenin yıl dönümünde vatan ve millet sevgisini göstermek için ellerinde Türk bayrağı ile kültür merkezi önünde toplanan yüzlerce Çayırovalı, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve STK başkanları ile birlikte omuz omuza kenetlenerek programının yapılacağı alana yürüdüler. Buradaki program saygı duruşu, istiklal marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Bu gün burada, 15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha lanetlemek için vatan sevgimizi dostlarımızla birlikte coşkuyla yaşamak, vatan aşkımızı düşmanlarımıza karşı hep birlikte haykırmak için, tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı göstermek için toplanmış bulunuyoruz" dedi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Çayırova, Yaşam

Son Dakika Haberleri
16:21   İnönü Belediyesi 15 Temmuzun 3. yıl dönümü programda yerini aldı
16:20   Kardeş şehir Ayvalık Belediyesi'nden Tepebaşı'na ziyaret
15:45   Kars'ta radar uygulaması
15:43   Eyyübiye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15:05   Çayırova'da 15 Temmuz'un yıldönümü binler birlik oldu
15:02   Gebze'de 15 Temmuz'un yıl dönümünde birlik mesajı verildi
14:48   Baraj Gölü'nde sular çekilince cami ve okul ortaya çıktı