Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Çayırova'da 160 noktaya atık maske ve eldiven kutusu

Çayırova Belediyesi, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemeleri için ilçede yoğun olarak kullanılan noktalara 160 adet atık kutusu dağıtıyor.

15.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:23
Çayırova'da 160 noktaya atık maske ve eldiven kutusu
Çayırova Belediyesi, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemeleri için ilçede yoğun olarak kullanılan noktalara 160 adet atık kutusu dağıtıyor.

Çayırova Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemelerin imha edilmesine ilişkin genelgesini uygulamaya koydu. Bu kapsamda ortak yaşam alanlarında kullanımı zorunlu hale gelen maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden imha edilmesi için kamu hizmet binaları, belediye binası, sağlık kuruluşları, eczaneler, marketler, semt pazarları, gibi yoğun kullanılan bölgelere 160 adet hijyenik atık kutuları konuldu.

Vatandaşlar, kullandıkları tek kullanımlık eldiven ve maskeleri üzerinde bilgilendirici mesajlar yazılı olan kapaklı ve hijyenik atık kutularına atacak. Çöpe veya sokaklara kontrolsüz şekilde atılan maskelerin vatandaşların enfekte olmasına sebep olabileceğini belirten Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Kullanılmış maske ve eldivenlerin doğru bir şekilde imha edilmesi çok önemli bir konu. Böylelikle vatandaşımızı virüs riskinden koruyoruz. Halkımızı da bu konuda duyarlı davranmaya davet ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çayırova, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
RTÜK, Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı FOX TV’ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Haberler
İşçi çıkarmayı yasaklama dahil ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Tahribattan sonra Salda Gölü’nün içler acısı hali havadan görüntülendi Haberler
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
ABD’de en ölümcül gün! Son 24 saatte 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de en ölümcül gün! Son 24 saatte 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı
Haberler ›› Güncel ››Çayırova'da 160 noktaya atık maske ve eldiven kutusu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:40: "Açık Kapı" birimleri aracılığıyla "sosyal yardım yapılmıyor" uyarısı - Haber 17:39: Adıyaman'da 'Biz bize yeteriz' kampanyasına destekler sürüyor - Haber 17:39: Karı koca çift korona virüsü yendiler, alkışlarla taburcu oldular - Haber 17:39: Yayladağı açıklarında 4 büyüklüğünde deprem - Haber 17:39: Çorum Belediyesi maske üretimini artıracak - Haber 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Ekonomi 17:08: Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti - Haber 14:59: Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı - Haberler 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak - Ekonomi