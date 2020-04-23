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Çayırova'da belediye günde 15 bin maske üretiyor

Çayırova'da belediye günde 15 bin maske üretiyorKOCAELİ Çayırova Belediyesi kurduğu maske üretim atölyesinde günde 15 bin maske üretiyor.

23.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:45
Çayırova'da belediye günde 15 bin maske üretiyor
KOCAELİ Çayırova Belediyesi kurduğu maske üretim atölyesinde günde 15 bin maske üretiyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi vatandaşların ihtiyaç duyduğu maskeyi üreterek halka dağıtttıklarını söyledi. Çayırova Belediyesi maske üretim atölyesi kurdu. Belediyenin Bilgi Evlerinde görev yapan görevlilerin çalıştığı imalathanede günlük yaklaşık 15 bin maske üretiliyor. Çayırova Belediye Bakanı Bünyamin Çiftçi sık sık atölyeyi ziyaret ederek çalışmaları takip ederken, kendisi de makine başına geçerek maske dikti. Bünyamin Çiftçi vatandaşların ihtiyaç duyduğu maskeyi ürettiklerini belirterek, 'Koronovirüs mücadele kapsamında kişisel hijyen çok önemli. Bilim kurulumuz bu konuya özellikle vurgu yapıyorlar. Bizde Çayırova ilçemizde vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu maske temini noktasında geçen haftaya kadar alım yaparak vatandaşımızın bu konudaki ihtiyacını karşılıyorduk. Ancak bu süreçte maske ihtiyacı devam edeceği için belediye olarak hijyenik olarak vatandaşlarımızın maske ihtiyaçlarını gidermek adına Bilgi Evlerimizdeki görevlilerimizle böyle bir faaliyete başladık. Üretim alanımız hijyen kurallarına uygun. Gerekli tüm önlemlerin alındığı bir ortamda vatandaşımızın ihtiyacı olan maske üretimine başladık. Günlük 15 bin civarında maske üretiyoruz.ö dedi. Maskeleri vatandaşların evlerine giderek teslim ettiklerini söyleyen Çiftçi, şöyle konuştu:
'Çayırova'da yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyacını bu şekilde karşılıyoruz ve bizzat belediye çalışanlarımızla vatandaşlarımızın evlerine götürerek teslim ediyoruz. Biz özellikle Çayırova'da yaşayan vatandaşlarımıza gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları noktasında istirham ediyoruz. Bizler vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Herhangi bir ihtiyaçları olduğu taktirde çağrı merkezimize rahatlıkla ulaşabilirler Vefa Destek ekibimizde sürekli sahada taleplerini bize ilettikleri taktirde biz derhal yerine getirilecektir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz evlerinde kalmaları ve sabretmeleri. Çok yakın bir zamanda hep birlikte kucaklaşacağız, tekrar sokakları dolduracağız ama şimdilik evde kal Türkiye diyorum.ö Çayırova’da belediye günde 15 bin maske üretiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Güncel , Haber
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