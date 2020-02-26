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Çayırova'da gıda denetimleri sürüyor

Çayırova Belediyesi zabıta ekipleri, halkın sağlıklı ve huzur içinde alışveriş yapmaları için rutin denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

26.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:05Çayırova'da gıda denetimleri sürüyor
Belediyesi zabıta ekipleri, halkın sağlıklı ve huzur içinde alışveriş yapmaları için rutin denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

İlçe genelinde bulunan tüm işyerlerinde denetimlerine devam Çayırova Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, iş yeri açma ruhsatı, vergi levhası ve ilgili kurumlardan alınması gereken izinlerin alınıp alınmadığı yönünde gerekli evrak kontrolleri yapıyor. Çayırova halkının sağlıklı gıda tüketmesi ve daha hijyenik ortamda alışveriş yapmaları için denetimlerini artıran zabıta ekipleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun kapsamında etiket kontrolü, gramaj, ürünlerin son kullanma tarihi, reyondaki etiket fiyatı ile kasa satış fiyatının karşılaştırılmasını yapıyor.

İşletmelerin genel temizliği ve çalışan personelin kılık kıyafetlerinin kontrol ve denetimlerini gerçekleştiren ekipler, denetimler esnasına karşılaştıkları eksikliklerin bir an önce tamamlanması için esnafları uyarıyor. Denetimlerde tespit edilen eksiklikler hakkında işletme sahiplerine gerekli uyarıları yapan ekipler, ilçe halkının sağlıklı, hijyenik ve huzur içerisinde hizmet almaları için rutin denetimlerine devam edecek. - KOCAELİ

Zabıta Müdürlüğü, Çayırova, Zabıta, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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