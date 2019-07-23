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Çayırova'da kurban satış yerleri için kura çekildi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan kurban bayramı öncesinde Akse Mahallesinde kurulacak kurban satış pazarındaki çadırların yerlerini kura ile belirledi.

23.07.2019 12:17 Çayırova
Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan kurban bayramı öncesinde Akse Mahallesinde kurulacak kurban satış pazarındaki çadırların yerlerini kura ile belirledi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçede kurulacak kurban satış pazarı için hazırlıklarını sürdüren Çayırova Belediyesi, kurbanlık satış çadırlarının yerlerinin gerçekleştirdiği kura ile belirledi. Çayırova Belediye Kültür Salonunda gerçekleşen kura çekimine Belediye Başkan Yardımcısı Serdal Topçu, Zabıta Müdürü Zafer Uyar ve görevli personeller katıldı. Kurban satışı yapacak vatandaşların sırası ile çektiği kuralar, zabıta ekiplerinin gözetiminde tamamlandı. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen kuraçekimi sonucunda 27 çift, 27 tek çadır olmak üzere toplamda 81 kurban satış çadırının yeri belli oldu. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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