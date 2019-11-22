Haberler » Güncel » Çayırova'da vezneler hafta sonu açık - Haber

Çayırova'da vezneler hafta sonu açık

Çayırova Belediyesi vezneleri, 2 Aralık'ta sona eren emlak, iş yeri çevre temizlik ile ilan reklam vergisi ödemeleri için bu hafta sonu açık olacak.

22.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:26Çayırova'da vezneler hafta sonu açık
Belediyesi vezneleri, 2 'ta sona eren emlak, iş yeri çevre temizlik ile ilan reklam vergisi ödemeleri için bu hafta sonu açık olacak.

Çayırova Belediyesi vezneleri Emlak, çevre ve temizlik ile ilan reklam vergisinin ikinci taksit ödemeleri için Cumartesi ve Pazar günü mesai saatleri içinde hizmet verecek. 2 Aralık'ta sona erecek vergi ödemeleri için vatandaşlara kolaylık sağlayan belediye yetkilileri, 24-25 Kasım tarihlerinde veznelerin 08: 30-17: 30 saatlerinde hizmet vereceğini bildirdiler.

Vatandaşların vergilerini geciktirerek cezalı duruma düşmemeleri için hatırlatmada bulunan ve son ödeme gününün 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitimi olduğunu bildiren yetkililer; ödeme seçenekleri hakkında da vatandaşları bilgilendirerek; emlak, çevre ve temizlik ile ilan reklam vergilerinin belediye hizmet binasındaki emlak servisinde yatırılabileceği gibi, Vakıfbank Çayırova Şubesi'ndeki TR67 000150010729404209097 IBAN numaralı belediye hesabına, tüm PTT şubelerinden 108231 numaralı posta çeki hesabına ve www.cayirova.bel.tr internet adresinden on- line olarak ödeme yapılabileceğini bildirdiler. - KOCAELİ

Çayırova, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:15 Öğretmenini öldüren öğrenci, hakim karşısında (2)
15:14 DHA YURT BÜLTENİ- 16
15:14 70'lik adam, 16 yaşındaki kıza tacizden gözaltına alındı
15:14 "2. Uluslararası Böbrek Nakli Kursu"
15:14 Kozluk'ta öğretmenler için doğa yürüyüşü
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Bunu yazan gazeteci kayıp
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
14:20 Eşinin ölümünden sonra bunalıma giren adam, yakınlarına bir mesaj bırakıp 13. kattan boşluğa atladı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22.11.2019 15:15:30