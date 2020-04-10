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Çayırova'da virüsle 7/24 mücadele

Virüsle mücadelede seferberlik ilan eden Çayırova Belediyesi ekipleri, 7/24 hizmet verirken, zabıta ekipleri de denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

10.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:45
Çayırova'da virüsle 7/24 mücadele
Virüsle mücadelede seferberlik ilan eden Çayırova Belediyesi ekipleri, 7/24 hizmet verirken, zabıta ekipleri de denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

Korona virüsle 7/24 mücadele eden Çayırova Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı alanları günlük dezenfekte ederken, mahalle mahalle cadde ve sokakları yıkamaya devam ediyor. Üç kişilik ekiple gece gündüz devam eden çalışmalarda halkın yoğun olarak kullandığı alanları günlük dezenfekte edilirken, cadde ve sokaklar da belirli plan dahilinde yıkanıyor. İlçede bulunan 24 caddeyi yıkayan ekipler, 9 mahallede bulunan bin 226 sokağın dezenfektesini ara vermeden sürdürüyor.

Öte yandan Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, denetimlerini sürdürüyor. Genelgeler kapsamında kapalı olması gereken işyerlerini sıkı bir şekilde takip eden ekipler, başta fahiş fiyat artışı olmak üzere, hijyen, gramaj ve diğer yönetmelik ilgili kontrollerini de yapıyor. Özellikle semt pazarlarında sıkı denetimler yapan ekipler, pazarlarda vatandaşlara, maske dağıtırken, üç metre kuralı ve pazardaki yoğunluğu da denetliyor. Geç saatlere kadar çalışan ekipler denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

Sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara 65 kişilik ekiple 24 saat üç vardiya hizmet veren Vefa Destek ekibi ise, yaşlıların alışveriş, eczane, market, pazar gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Gece gündüz demeden çalışan ekipler yoğun bir mesai harcıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çayırova, Zabıta, Güncel
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