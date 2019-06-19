19.06.2019 16:38
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Çayırova'da yaz okulları kayıtları devam ediyor

Çayırova

Çayırova Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerinin yaz aylarını verimli geçirmeleri adına düzenlediği yaz okullarının kayıtları devam ediyor.

Çayırova Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerinin yaz aylarını verimli geçirmeleri adına düzenlediği yaz okullarının kayıtları devam ediyor.

Çayırova Belediyesi İlkokul öğrencilerine yönelik verdiği Bilgievleri yaz okulunda öğrencilere Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik, karate, müzik, resim, drama branşlarında eğitim verilecek. 24 Haziran'da başlayacak eğitimler için katıtlar, bilgievleri ve anne çocuk kulüplerinde yapılırken, yüzme branşı kayıtları ise yarı olimpik yüzme havuzunda alınacak. Kayıt işlemleri için nüfus cüzdanı fotokopisi, bir adet fotoğraf, başvuru formu ve ikametgah belgeleri gerekiyor. 1. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerin faydalanabileceği bilgievlerinden 1. sınıflar Kur'an-ı Kerim derslerinin yanı sıra okuma yazma dersleriyle de eğitimlerine katkı sağlayacaklar. 2 ile 8. sınıf arası öğrenciler de diğer ders ve etkinliklerden istediklerini seçebilecekler. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
basketbol, futbol, yüzme, çayırova, Güncel

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