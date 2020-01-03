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Çayırova'da yılın ilk meclisi toplandı

Çayırova Belediyesi meclisinin Ocak ayı meclis toplantısının ilk oturumu Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında toplandı.

03.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:06 Çayırova'da yılın ilk meclisi toplandı
Belediyesi meclisinin Ocak ayı meclis toplantısının ilk oturumu Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında toplandı.

Çayırova Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi gerçekleşti. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin Başkanlığı'nda meclis salonunda yapılan toplantı, yoklama ile başladı. Bir önceki meclis karar özetlerinin okunmuş sayılmasının oy birliği ile kabul edildiği toplantıda meclis üyeleri gündem dışı konuşma yaptı. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin, çalışmalarla ilgili bilgi vermesinin ardından gündem maddeleri görüşüldü. - KOCAELİ

Bünyamin Çiftçi, Çayırova, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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