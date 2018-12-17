Çayırova'daki Üretim Merkezlerini Ziyaret Etti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çayırova ilçesinde yer alan Bozok Trakto¨r, Kormas Elektrikli Motor, C¸iftel Elektromekanik ve Hassan Dekor Fabrikasını ziyaret etti. Mustafa Karacabay, Yunus C¸iftc¸i ve Selahattin Gu¨ltekin'den üretimler hakkında bilgi alan Karaosmanoğlu, fabrikadaki çalışanlarla yakından ilgilendi. Başkan Karaosmanoğlu, "Kocaeli'miz Türkiye'nin sanayi yelpazesinde önemli bir yer tutan ekonomik aktivitenin artmasında ciddi katkısı olan bir kenttir.Sanayiyle varlığını hissettirmiş, hissettirmeye de devam etmektedir" dedi.

"KATKI SUNAN HER KURULUŞ ÇOK ÖNEMLİDİR"

''Türkiye'mizde, Kocaeli'mizde yaptığı üretimle kent insanına ve ülkeye hizmet etmekte, üretim safhasının önemli bir noktasında yer almaktadır'' vurgusu da yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Bizim için ülkenin ekonomisine, kentin gelişmesine katkı sunan her kuruluş çok önemlidir. Çünkü bir kent, insanıyla çevresiyle olduğu kadar işletmesiyle sanayisiyle emekçisiyle büyür, gelişir. Bu parçaların her biri birbirine bağlıdır. Bu bağlamda öncelikle yüksek kalite standartlarında üretim ve büyüme istikrarını yakalayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini sarf etti.

"HİÇBİR ZENGİNLİK BÖYLE BİR SERMAYEYLE KIYASLANAMAZ"

''Başarının özü istikrar, istikrarın temeli ise güvendir'' diyerek açıklamalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Bir kent, üreticisinden işçisinden emekçisinden ayrı düşünülemez. Ekmeğin olduğu yerde emek ve zekâ, bunların olduğu yerde de siz değerli işçi kardeşlerimiz varsınız. Ne mutlu sizlere ki; kazandığınız para, kursağınızdan geçen her lokma helâl. Evinizdeki huzur, çocuklarınızın yüzündeki gülümseme en büyük sermayeniz. İşinize o sermayeyi omuzlayıp geliyorsunuz. O sermaye ruhsal doygunluğa, bilek gücüne dönüşüyor. Bu öylesine büyük öylesine mukaddes ki. Hiçbir zenginlik böyle bir sermayeyle kıyaslanamaz" diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaret çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: Bültenler