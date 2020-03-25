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Çayırova dezenfekte ediliyor

Çayırova Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık korona virüsle mücadele kapsamında ilçe halkının ortak kullanım alanlarını her gün dezenfekte ediyor.

25.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:02
Çayırova dezenfekte ediliyor
Çayırova Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık korona virüsle mücadele kapsamında ilçe halkının ortak kullanım alanlarını her gün dezenfekte ediyor.

İlçe halkının sağlığını korumak ve virüsün yayılmasına engel olmak amacıyla Çayırova Belediyesi temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde kurulan dezenfekte ekibi gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. İlçe halkının ortak kullanım alanları olan belediye hizmet binası, kaymakamlık, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, muhtarlıklar, taksi durukları, halk otobüsü, eczaneler ve caddeleri her gün düzenli olarak dezenfekte eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun bir mesai harcıyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, salgın hastalığın yayılmasına engel olmak için genelgeler doğrultusunda belediyenin yaptığı tiziz ve hassas çalışmaları yakından takip ediyor. Süreci başından beri yakından takip etiklerini, virüsün yayılmasına engel olmak için dezenfekte çalışmasının yanı sıra genelgeleri uyguladıklarını ve denetim noktasında takibini yaptıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, "Dezenfekte ekibimiz sahada aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın ortak kulanım alanlarını her gün dezenfekte ediyoruz. Zabıta ekiplerimizde genelgeler doğrultusunda kapatılan işyerlerinin denetimini yapıyor. Halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden canla başla çalışıyoruz. Devlet-millet dayanışması ile bu sıkıntılı süreci en kısa sürede atlatacağız. Halkımızdan ricamız mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları. Vatandaşlarımız resmi açıklamaları dikkate almalı, kurallara uymalı" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Çayırova, Güncel

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