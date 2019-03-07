Çayırova Halkı Aksu'yu Bağrına Bastı!

Dün akşam Özgürlük Mahallesi Yıldız Kıraathanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Aksu'ya yoğun ilgi gösterildi. Salondan dışarı taşan kalabalığa hitap eden Aksu 'biz kazandığımızda Çayırova'yı Çayırova'nın asli ve gerçek sahipleri olan sizlerle birlikte yöneteceğiz. Adil, dürüst ve şeffaf bir yönetimi sizlerle birlikte kuracağız' dedi.

AYRIMCILIK KABUL EDİLEMEZ

Milli Görüş Belediyeciliğinin, hizmette ayrımcılık yapılmaz ilkesine bağlı kalarak siyaset yaptıklarını ifade eden Aksu, Biz kazandığımızda ilçemizin merkezi noktaları ne hizmet alıyorsa en ücra köşesinde bulunan halkımızda aynı hizmetten faydalanacak. Ayrımcılık asla kabul edilmeyecek' dedi. Vatandaşlara projelerini anlatan Aksu, Türk siyaset tarihinde ilk olan projesini de bir kez daha ifade etti.

KORKUNUZ NEDİR

Belediye yönetiminde denetleme komisyonlarına Saadet Partisi'ni almıyorlar. Alınan kararları kamuoyuna açıklamıyorlar. Dolayısıyla Çayırova'nın gelecek nesillerinin kaynakları kime nereye aktarılıyor halkın haberi yok. Biz kazandığımızda böyle olmayacak. Biz kazandığımızda denetleme komisyonları başta olmak üzere bütün komisyonlara muhalefet partilerini de dahil edeceğiz. Düşünsenize, denetleme komisyonunda bütün muhalefet temsilcileri varken orada yandaş kayırma, ihalede usulsüzlük ve herhangi bir olumsuzluk olurmu? İşte biz birlikte yöneteceğiz derken bunu söylüyoruz.

MUTLU BİR GELECEĞE YÜRÜMELİYİZ

Çayırova'da farklı bir irade yönetimi var diyen Aksu, Çayırova halkını yönetime dahil ederek bu durumu ortadan kaldıracağız. Belediye yönetiminde başkandan personele kadar halka tepeden bakan anlayışı ortada kaldıracağız. Çayırova'nın tamamında barış ve huzurun teminini sağlayacağız. Kutuplaştıran ve ayrıştıran her şeyi ortadan kaldıracağız. Sevgi, saygı ve hoşgörü içinde güler yüzle, kin ve nefretten arınmış mutlu bir Çayırova için BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ' dedi.

Kaynak: Bültenler