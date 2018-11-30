Çayırova Kavşağı'nda Çevre Düzenlemesi

Yeşile ve çevre düzenlemesine önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Projesi Büyükşehir Belediyesince çizilen, Karayollarınca ilave yol ve diğer imalatlarla genişletilen Çayırova Kavşağı, çevre düzenlemesi kapsamında yeşillendiriliyor. 50 bin metrekarelik alanda yapılan ağaç ve bitki dikimi çalışmaları ile D – 100 Karayolu Gebze Teknik Üniversitesi mevkiinde bulunan kavşak, daha estetik bir çevreye sahip olacak.

50 BİN METREKARE ALANDA

Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç duyulan noktaları ulaşım açısından elverişli hale getirirken bu alanları yeşillendirerek kentin doğasını daha yeşil hale getirmeyi ihmal etmiyor. Bu doğrultuda Çayırova Kavşağı'nda Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan çevre düzenlemeleri çalışmaları 50 bin metrekare alanda devam ediyor. Çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında 5 bin çalı, 300 adet büyük ağaç dikilip ve 5 bin metrekarelik alana çim tohumu ekildi. Çalışmalarla kavşak, daha düzenli ve görsel olarak daha güzel bir hal alacak.

FARKLI TÜRLERDE AĞAÇLAR

Yapılan ağaçlandırma çalışmalarında birbirinden farklı ağaç ve bitki dikimi gerçekleştiriliyor. Atlas Sedir, Toros Sedir, Himalaya Sedir, Akasya Türleri, Akçaağaç Türleri, Manolya Türleri, Şeker Akçaağacı ve Diş Budak Türleri'nde dikimler yapılıyor. Çevre düzenlemesi kapsamında otomatik sulama sistemi kurularak bölgenin her zaman yeşil kalması sağlanacak.