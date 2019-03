Kaynak: AA

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), William Shakespeare'in aynı adlı eserinden uyarlanan büyük aşk hikayesi "Romeo ve Juliet"in bale gösterimini Çaykovski'nin müzikleri eşliğinde, 4 Nisan'da sanatseverlerle bir araya gelecek.Birbirine düşman iki ailenin çocukları olan ve karşılaştıkları ilk anda birbirlerine büyük bir aşkla bağlanan Romeo ve Juliet'in tüm dünyaca bilinen hüzünlü aşk hikayesi, 4 Nisan'da Opera Sahnesi'nde balenin büyülü ritmiyle sunulacak.AA muhabirine açıklama yapan eserin koreograflarından, ADOB Müdürü Volkan Ersoy, "Romeo ve Juliet" balesi için çok emek harcadıklarını belirterek, koreografiyi Armağan Davran ile hazırladıklarını aktardı."17 yıl önce Armağan Davran ile birlikte Sergey Prokofyev müziklerinin olduğu Romeo ve Juliet'in başka bir versiyonunda, ben Mercutio ve Romeo rolünde dönüşümlü, Armağan Bey de Tybalt ve Romeo rolünde dönüşümlü dans ediyorduk. Şimdi ise aynı eserin farklı bir versiyonunu hazırladık" değerlendirmesinde bulunan Ersoy, bunun Davran ile hazırladıkları 10'uncu bale eseri olacağını söyledi.Prokofyev'in Romeo ve Juliet balesi müziğine pek çok kişinin aşina olduğunu, bir farklılık yaratmak için yola çıktıklarını ve eserde Çaykovski müziklerini kullanarak bunu başardıklarını belirten Volkan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:"6-7 ay boyunca dinlemediğimiz Çaykovski'nin müziği kalmadı. Büyük sanatçının tüm senfonileri, quartetleri ve balelerini dinleyerek kendimizin yarattığı librettoyla, ilk önce müzik koreografisini yaptık. Romeo ve Juliet'teki her bir sahneyi, nasıl anlatırız diye düşündük. Bu eserin Çaykovski ile yapılmış bir benzeri yok, dünyada bir ilk."Eserin 2016'da İzmir Devlet Opera ve Balesince dünya prömiyerinin yapıldığını, ardından 2016-17 sanat sezonunda Antalya Devlet Opera ve Balesi repertuvarına alındığını söyleyen Ersoy, Romeo ve Juliet bu sezon Ankara'da sahneleneceği için heyecanlı olduklarını vurguladı."Bu eserde ağlamayanı görmedim"Ersoy, Shakespeare'in eserini librettoya ve sonra baleye uygun hale getirdiklerini ardından salon ve stüdyo çalışmalarını 3-4 ayda tamamladıklarını söyledi.Müziklerin düzenlemesinin de Tolga Taviş tarafından yapıldığını ve çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Ersoy, şunları kaydetti:"Bu koltuklarda Romeo ve Juliet'i izleyen seyircilerimiz, müthiş bir duygu yoğunluğuyla buradan ayrılacaklar. Finalde de özel bir sürprizle seyircilerimizi uğurlayacağız. Can alıcı bir yerde, bir nüansla bitireceğiz. Bu eserde ağlamayanı görmedim diyebilirim."Meriç Sümen rehberlik ettiErsoy, eski DOB Genel Müdürü, duayen bale sanatçısı Meriç Sümen Kanan'ı davet ettiklerini ve kendisinin Romeo ve Jülyet için dansçıları çalıştırdığını, onlara rehberlik ettiğini anlattı."Böyle bir rehberden duygusal, teknik alanda destek almak çok kıymetliydi. Onun bilgisi, birikimi, tecrübesi, sahne üzerindeki rahatlığı, eseri seyirciye aktarımındaki bilgileri çok kıymetli. Bizlere destek oldu." ifadesini kullandı.Ersoy, "Emeğin karşılığı sadece alkış. Bu alkış için yaşar bir sanatçı. Sanatseverler bizi çok sıkı takip ediyor. Heyecanlıyız ve mutluyuz. Biletlerimiz ilk dakikalarda satılıyor." diye konuştu."Bunun üzerine bir aşk tanımıyorum"Eserde Juliet rolünü oynayan Özge Başaran, yıllardır dans ettiğini belirterek, "Dansı bırakmadan önce dans etmek istediğim tek eser Romeo ve Juliet'ti. Öyle denk geldi. Şanslı hissediyorum kendimi. Çok özel bir rol. Dramatik, büyük bir aşk. Bunun üzerine bir aşk tanımıyorum zaten. Sahnede bunu yansıtmaya çalışacağız." dedi.Başaran, alışılmışın dışında bir koreografi ile eseri sahneleyeceklerini, dansçıların esere kendilerinden de yorumlar katacaklarını ifade ederek, tüm başkentlileri gösteriye beklediklerini dile getirdi.Lady Capulet karakterine hayat veren sanatçı Özge Onat eserdeki dramatik rollerden birisine can vereceğini belirterek, "Yaşça benden büyük ve ihtiraslı bir karakter. Bana çok şey katacağını düşündüğüm bir roldü. Tybalt ile gizli aşk yaşayan, aynı zamanda evli, dramatik yönü kuvvetli olan bir karakter. Bu eserde olduğum için çok mutluyum." ifadesini kullandı."Bale, çok emek sarfedilen bir gösteri sanatı"Romeo'yu canlandıran Burak Kayıhan da Armağan Davran ve Volkan Ersoy ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti kaydetti."4 Nisan'da Romeo ve Juliet Ankara seyircisi ile buluşacak. Uzun süre de dans ederiz diye ümit ediyorum" sözlerine yer veren Kayıhan, yoğun çalışma süreçlerini şu ifadelerle anlattı:"Bale, çok emek sarfedilen bir gösteri sanatı. Anlatım da çok önemli balede. Çalıştığınız karakteri yansıtmak, seyirciye geçirebilmek çok zor iş aslında. Karakter rollerinden hoşlanıyorum. Kitabı okuyarak, filmlerini izleyerek, rolde sanatçının ne anlatması gerektiğini düşünerek çalışma süreci geçiyor. Eserde konuşamadığımız için bedenimizle anlatıyoruz eserimizi, o yüzden daha çok performans gösteriyoruz. Herkesin bu emekli eseri beğeneceğini düşünüyorum."Ödüllü koreograflarKoreografisi, "IV.Murad" balesi ile "Donizetti Müzik Ödülleri" gecesinde "Yılın En İyi Bale Yapımı" ve "Yılın En İyi Koreografı" ödüllerini kazanan Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait eserin dekoru Çağda Çitkaya, kostümleri Sevtaç Demirer ve ışık tasarımı Fuat Gök tarafından hazırlandı.Eser için dekor ve kostümler ADOB atölyesinde usta ellerde titizlikle 4 Nisan'daki temsil için hazır hale getirildi.Murat Cem Orhan ve Sunay Muratov'un dönüşümlü olarak orkestrayı yöneteceği eserde, Juliet'e Özge Başaran, Mine İzgi, Sultan Menteşe, Romeo'ya Burak Kayıhan, Eren Keleş, İlhan Durgut, Tybalt'a İlhan Durgut, Burak Kayıhan,Eren Keleş, Paris'e Eren Keleş, İlhan Durgut, Kadir Okurer, Mercutio'ya Kadir Okurer, Umut Can Arzuman, Uluç Aytan, Etkin Yüzer; Lady Capulet'e Özge Onat, Gizem Tuncel, Ezgi Sarıoğlu, Lord Capulet'e Hakan Odabaşı, Taner Oğuzhan, Rosaline'e Güleycan Kocabey, Ezgi Sarıoğlu ve Beril Baştürk, Peder Lawrence'e Ertuğrul Bolat, Mert Kocaay ve Serhat Elifer hayat verecek.