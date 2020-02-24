Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?

Çaykur resmi internet sitesinde yaptığı duyuruda 2020 yılı içerisinde Rize Fındıklı Sümer Çay Fabrikasında çalıştırılmak üzere 760 beden işçisi alınacağını duyurdu. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasından sonra noter huzurunda çekilecek kura ile işe alımlar gerçekleştirilecek. Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ne zaman?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1- 18- 50 yaş aralığında,

2- Erkek,

3- En az İlkokul mezunu,

4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme.

SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR VE BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İşe girmek isteyen işçi adayları 24.02.2020 – 28.02.2020 tarihileri arası 5 işgününde ikamet etikleri İlin İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla veya Çalışma ve İş Kurumunun www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir. İşçi adayları ikamet ettikleri İlin İşkur İl Müdürlüklerine bildirilen işyerlerimizden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır. ( Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.) İş başvurusu yapan işçi adayları için düzenlenen işe gönderme belgesini alacaklardır.

İŞE KABUL SÜRECİ VE KURA BELİRLEME NASIL OLACAK?

İşe alınacak işçiler, 17 Mart 2020 Salı günü saat 10.00 de Rize/Kalkandere Polis Meslek Yüksekokulu salonunda, 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 13.00 de Trabzon/Of kapalı spor salonunda, 19 Mart 2020 Perşembe günü saat 13.00 de Artvin/Hopa kapalı spor salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter huzurunda yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2020 yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak, işe başlamayan veya istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır. İşe başlatılan işçilerin tescil işlemleri işyerinin bağlı bulunduğu İş Kur İl Müdürlüğünce yapılacaktır.

Yapılacak Noter Kurası sonunda işe girmeye hak kazanan işçi adaylarından aşağıdaki belgeler istenecektir.

1- İşe girmek istediğini belirten dilekçe,

2- İş Kurumu İl Müdürlüğünden almış olduğu gönderme belgesinin aslı,

3-T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi,

4- Diploma aslı veya fotokopisi,

5- Çalışmasına engel teşkil edecek bedensel özrü olmadığına dair sağlık raporu.

6- Adli sicil kaydı

Teşekkülümüzün Kamu Kuruluşu olması nedeniyle işe alacağı işçileri İş Kurumu İl Müdürlüklerinden almasında yasal zorunluluk bulunduğundan gerek Genel Müdürlüğümüze ve gerekse Fabrikamıza 24/02/2020 tarihinden önce verilmiş olan iş başvuru dilekçeleri işleme konulmayacaktır.

Bir işçi adayı ikametinin bulunduğu İle bağlı bir fabrikaya başvuruda bulunacak, birden çok fabrikaya başvurdukları tespit edilenler veya ikamet ettiği İl dışındaki bir işyerimize başvuruda bulunanların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak, kurada işe girmeyi hak etse bile ilgili işçi adayı ile sözleşme yapılmayacaktır.